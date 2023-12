Carte blanche à Olga Amelchenko 38Riv Jazz Club Paris, 18 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Olga Amelchenko Trio — Jazz, Compositions

Impliquée dans la vibrante scène jazz de Paris, Olga a effectué des tournées en Russie, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, au Danemark, aux îles Féroé, en Belgique, en Italie et au Luxembourg.

Aujourd’hui, vivant à Paris, Olga est impliquée dans la scène jazz européenne en tant que leader avec le Olga Amelchenko Quartet et HELICON. On la retrouve aussi et en tant que side woman dans différents projets tels que Musina Ebobisse Quintet, Franck Tortiller « Led Zeppelin chapter two », Unique, etc.

Olga raconte des histoires avec son instrument et se soucie d’être entendue et comprise.

Olga Amelchenko : saxophone alto

Etienne Renard : contrebasse

Jesus Vega : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/34

