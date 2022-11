Carte blanche à Nathalie Pernette

Carte blanche à Nathalie Pernette, 2 février 2023, . Carte blanche à Nathalie Pernette



2023-02-02 12:30:00 – 2023-02-02 EUR Huit artistes seront de la partie près du piano du foyer, qui s’animera d’un esprit cabaret en plein jour. Apparitions magiques de rigueur : la pâte à modeler se mettra en mode swing, on verra ce qui se cache dans un tiroir et l’on plongera même dans quelque moment maritime… Serviette éponge de rigueur. N’oubliez pas la vôtre, vous pourriez avoir à la faire danser ! accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2022-2023/programme/spectacles/carte-blanche-a-nathalie-pernette-e0674322 dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville