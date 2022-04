Carte blanche à Naïssam JALAL à Paris (75) au Sunset Sunside Sunset-Sunside, 7 avril 2022, .

Carte blanche à Naïssam JALAL à Paris (75) au Sunset Sunside

du jeudi 7 avril au samedi 9 avril à Sunset-Sunside

**Naïssam Jalal** présente sa **carte blanche au Sunset Sunside** à Paris : **trois concerts** pour t**rois programmes différents**, du répertoire introspectif de Quest of the Invisible au Hip Hop d’Al Akhareen, les 7, 8 et 9 avril à 20h30. **07.04. Naïssam JALAL & Rhythms Of Resistance** “_**Un autre monde**_” Naïssam Jalal – composition, flûte, nay, vocal ; Mehdi Chaïb – saxs, percussions ; Karsten Hochapfel – guitare, violoncelle ; Damien Varaillon – c.basse ; Arnaud Dolmen – batterie Flûtiste, vocaliste et compositrice prolifique, **Naïssam JALAL** invente un univers musical personnel et vibrant qui, tant sur le fond que sur la forme, redonne tout son sens au mot liberté. Dans une recherche et une curiosité sans cesse renouvelées, du hip hop à la musique mandingue, du jazz aux musiques arabes en passant par la musique hindoustani, Naïssam Jalal élabore avec habileté, un langage inspiré et singulier. L’engagement que Naïssam traduit dans sa musique est l’expression de sa vérité : La ligne directrice de ses créations ne cessent de surprendre par leur originalité et leur authenticité. Sa trajectoire est ponctuée de perles discographiques et de prestigieuses distinctions telles que le Coup de cœur de l’Académie Charles Cros (2017), 3 nominations dont une Victoire du jazz (2019) ou le Prix des musiques d’ICI / Diaspora Music Award (2020). * [**[https://www.sunset-sunside.com/2022/4/artiste/4005/8160/](https://www.sunset-sunside.com/2022/4/artiste/4005/8160/)**](https://www.sunset-sunside.com/2022/4/artiste/4005/8160/) — **08.04 Naïssam JALAL “Quest Of The Invisible”** Naïssam JALAL – composition, flûte,nay, voix ; Claude Tchamitchian – c.basse ; Leonardo Montana – piano Depuis plusieurs années, la flûtiste **Naïssam Jalal** dévoile un univers musical personnel et vibrant qui, tant sur le fond que sur la forme, redonne tout son sens au mot liberté. Dans une recherche et une curiosité sans cesse renouvelées, elle brille par sa virtuose capacité à tisser les liens entres les différentes cultures musicales et les champs esthétiques. L’engagement par et dans la musique, la création au service de l’engagement : tels sont les lignes directrices de ses multiples projets artistiques qui n’ont cessé de surprendre grâce à leurs originalités, leurs authenticités et leurs qualités artistiques. Dans cette nouvelle création, la flutiste Naïssam Jalal réuni le pianiste Leonardo Montana et le contrebassiste Claude Tchamitchian à la recherche de l’Invisible. Ce nouveau répertoire est à la croisée des musiques mystiques extra occidentales et traditionnelles et du jazz modal. Le silence y possède une place centrale, le rythme mène toujours vers la transe dans une forme répétitive et hypnotique, parfois la voix vient prêter main forte aux instruments pour entrer en contact avec l’Invisible en le nommant. Une création qui oscille entre contemplation et transe, silence et musique. Dans un élan d’introspection, Naïssam Jalal a composé ce répertoire en s’inspirant de toutes les musiques spirituelles ou rituelles qui l’ont touché et nourri lors de son voyage musical. « Quest of the invisible » va plus loin dans la connexion avec l’invisible et mène l’auditeur à une forme de transe et d’oubli de soi, à travers des mélodies à la fois simples et complexes, comme la quête de soi. * [**[https://www.sunset-sunside.com/2022/4/artiste/4006/8159/](https://www.sunset-sunside.com/2022/4/artiste/4006/8159/)**](https://www.sunset-sunside.com/2022/4/artiste/4006/8159/) — **OSLOOB & NAÏSSAM JALAL Sextet “AL AKHAREEN”** **”AL AKHAREEN**, mais qui sont-ils ? Des hommes et des femmes bien réels ? Une peur ancestrale ? Une construction médiatique ? Une projection fantasmagorique ? Du voisin à l’étranger, du nouveau au migrant, l’autre est vaste mais il est différent. Et nous autres, qui sommes-nous ? Osloob est né dans un camp de réfugiés au Liban, je suis fille d’immigrés syriens en France. Lui Palestinien là-bas, moi Arabe ici. Ce que nous incarnons est lié à une histoire violente, à des guerres auxquelles nous n’avons pas participé mais dont nous subissons les conséquences. Nous avons dû faire face au rejet de sociétés qui, de différentes manières, refusent notre présence et notre existence en leur sein. Chacun de nous, malgré nous, nous incarnons l’autre, l’étranger, l’ennemi. La musique que nous jouons est un trait d’union entre deux mondes : les musiques instrumentales et électroniques font corps et ne peuvent être séparées l’une de l’autre, ni appréhendées l’une sans l’autre.” * [**[https://www.facebook.com/events/502979521408642](https://www.facebook.com/events/502979521408642)**](https://www.facebook.com/events/502979521408642) – * Une carte blanche, trois concerts annoncés dans l’Agenda du **Collectif Musiques et Danses du Monde en Ile de France** –

Trois jour, trois concerts pour trois programmes différents, du répertoire introspectif de Quest of the Invisible au Hip Hop d’Al Akhareen

Sunset-Sunside 60, rue des Lombards 75001 PARIS Quartier Les Halles Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:30:00 2022-04-07T22:30:00;2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:30:00;2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:30:00