Carte blanche à Mosfilm Cinéma Le Balzac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 6 juillet 2021 :

mardi, dimanche de 0h à 0h

payant

Événement dans le cadre du Festival » Quand les Russes nous bouleversent / Когда Русские нас потрясают » – 7e édition du festival du film russe de Paris et Île-de-France qui aura lieu du 28 juin au 6 juillet prochain.

Connaissez-vous le » Hollywood du cinéma russe » Mosfilm ? Cette société de production cinématographique a permis la production de films à grand budget qui sont encore aujourd’hui des références du cinéma connus de tous les Russes. Si vous aussi vous voulez découvrir ces grands classiques, ne ratez pas notre événement !

« De tous les arts, le cinéma est pour nous le plus important » dixit Lénine. Et dès le 27 août 1919, on procède à la nationalisation. Le nouveau régime prend la succession d’une industrie florissante jusqu’en 1917 et très novatrice. De nombreux talents émigrent, faisant ainsi la diversité du cinéma européen (à l’exemple de la société de production « Albatros » en France); mais certains restent qui, rejoints par une jeunesse enthousiaste (les Eisenstein, Poudovkine, Barnet, Donskoï et autres Kozintsev) font le grand cinéma soviétique. Pour cela, on fusionne d’anciennes fabriques dispersées dans la capitale et on dote les nouvelles républiques de studios. Mais face à Hollywood, Babelsberg à Berlin et bientôt Cinecittà à Rome, l’URSS a besoin d’une machine à images pour soutenir le prestige national et rayonner dans le monde. Le pouvoir décide donc de bâtir un lieu unique, efficace et moderne, regroupant toutes les branches de la production filmique, muette puis parlante. Les travaux commencent en 1927 dans un faubourg de la capitale et finissent par occuper près de 40 hectares. Baptisés officiellement » Mosfilm » le 4 janvier 1936, ces Studios, dont l’emblème est la statue monumentale de Vera Moukhina « L’ouvrier et la kolkhozienne » (1937), sont indissociables de l’histoire du cinéma soviétique et russe. Et « Mosfilm » a surmonté les remous de la Pérestroïka et de la fin d’un système économique en gardant son dynamisme.

Au programme :

Moscou ne croit pas aux larmes – Москва слезам не верит, de Vladimir Menchov (1979, 2h30)

Cinéma Le Balzac, dimanche 4 juillet à 16h

L’Assassin du Tsar – Цареубийца, de Karen Chakhnazarov (1991, 1h44)

Cinéma Le Balzac, mardi 6 juillet à 19h

Cinéma Le Balzac 1 rue Balzac Paris 75008

1 : George V (97m) 1, 2, 6 : Charles de Gaulle – Étoile (351m)



Contact :Rivages Russie Événements http://quandlesrusses.com/accueil https://www.facebook.com/festivaldefilmrusse https://twitter.com/FilmRusseParis

Quand les Russes nous bouleversent