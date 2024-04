Carte blanche à Moon Squad Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, vendredi 3 mai 2024.

Showcases des artistes Dilome & Buu Wallace

King Doudou x Tailor Jae

Dans le cadre de Hip-Hop Society

Une proposition de AMI / Dynamo et Cabaret Aléatoire



Le festival hip-hop investit le Cabaret Aléatoire pour une soirée club où la carte blanche est laissée à Moon Squad. Au programme de la soirée, neo perreo de qualité avec King Doudou et dance music frénétique sur l’étoile montante londonienne Tailor Jae.



MOON SQUAD est un collectif de DJs et d’organisation de soirée créé en 2018 qui s’est fondé avec la volonté d’organiser des free parties avec une proposition musicale alternative à la techno. Dancehall, Baile Funk, Hip Hop, Uk Funky, Grime, Neo Perreo, Footwork… sont au programme des soirées du collectif.



Une même ligne directrice s’applique à chacune des missions du collectif qualité, diversité et éclectisme. A chaque départ collectif, l’équipage a pour objectif de créer pour ses passager·es une ambiance de respect, de solidarité et de partage.



KING DOUDOU



Avec le projet King Doudou, le DJ et producteur français Hugo Douster partage son amour pour tous les nouveaux styles de musique révolutionnaires émergeant du monde moderne. Dans ses sets de DJ, il nous emmène d’un continent à l’autre, cherchant le lien commun entre le Dembow latino-américain, le Coupé Décalé ivoirien, le Jersey Club ou le Baile Funk. Il a joué partout dans le monde, des grands festivals comme Douro ou Sonar aux petits clubs sud-américains et asiatiques. Ses deux apparitions sur Boiler Room mettent en valeur la frénésie qu’est un set de King Doudou.



Que ce soit en composant une rythmique de rap émotionnelle pour le groupe français PNL, vendant des disques de platine, un nouveau riddim de dancehall pour la reine catalane du dancehall Bad Gyal, ou un perreo sale pour la superstar du reggaeton J Balvin, King Doudou tisse le lien entre le mainstream et l’underground, l’Europe et l’Amérique, le old school et l’avant-garde.



TAILOR JAE



Tailor Jae est originaire de l’est de Londres et vit et respire la technique. Autodidacte, elle est célèbre pour ses mixes rapides et ses sets énergiques. Elle se décrit elle-même comme genre-less but heavy on the bass .



Son approche unique du DJing l’a vue être sollicitée pour animer divers ateliers avec des marques telles que Saffron et Keep Hush. En 2017, elle a battu plus de 2000 DJs pour être désignée vainqueur d’un concours de DJ de Mixmag et a continué à progresser à partir de là, ses efforts lui ont valu une bourse d’études à l’école de musique Pointblank en 2018.



Elle est apparue plusieurs fois sur BBC AZN, Rinse FM, Rinse France, Radar, Reprezent, Kiss FM, Mixmag Lab, Foundation FM, Pioneer DJ Radio, Cashmere Radio (Berlin), Selector Radio, KeepHush, Resident Advisor ainsi que lors d’un stream pour Boiler Room. Sa participation au Cabaret Aléatoire marquera son premier concert en France ! 8.56 8.56 EUR.

Début : 2024-05-03 23:00:00

fin : 2024-05-03 05:00:00

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

