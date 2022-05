Carte blanche à Mickaël Guerrand, 5 mai 2022, .

Carte blanche à Mickaël Guerrand

2022-05-05 – 2022-05-05

Mickaël fête la sortie de son nouvel opus et invite à l’affiche les Karen Sheriff, Steven Prigent et la chanteuse Alice qui ouvrira le bal ! Accords.mjc lui donne carte blanche pour proposer sa soirée musicale.

A propos :

Mickaël commence à jouer de la guitare et à chanter à 9 ans, s’inspirant de son père, guitariste et chanteur amateur. Ses premiers amours musicaux se tournent vers Graeme Allwright, qu’il rencontrera et dont il assurera la première partie des années plus tard, Les Doors et Bruce Springsteen.

A 44 ans, le chanteur a toute une vie de musicien derrière lui. Un premier EP sort en 2002 puis un album en 2005, Soleil Brun, qui lui ouvre les ondes d’Europe 2, France Inter et RFI, sous l’aile bienveillante de la maison de disque Night and Day. Le label cesse toute activité en mai 2006, ne résistant pas à la crise du disque déjà bien présente. Mickaël décide de continuer sa route seul. Il produira quatre albums entre 2010 et 2019 qui lui offriront deux tournées au Québec, une en Chine et des concerts à travers toute la France.

