« CARTE BLANCHE À MAX & MAURICE », CIE MAX & MAURICE Le Mans, 18 novembre 2022, Le Mans.

6 Boulevard Winston Churchill Le Chapiteau Le Mans Sarthe Le Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill

2022-11-18 20:30:00 – 2022-11-18 21:30:00

EUR Entre des artistes de cirque un peu musiciens et des musiciens curieux de la piste, s’instaure un va-et-vient original. Le répertoire musical répond aux numéros de cirque et inversement, si bien qu’à la fin on ne sait plus dire qui est musicien et qui est circassien. Dans une ambiance de fête, vélo acrobatique, clarinette, trapèze, saxophone, violoncelle, jonglage, percussions, roue Cyr se succèdent, s’entremêlent et nous émerveillent. Un spectacle inventif et plein d’humour, qui montre bien que l’imagination permet tous les mélanges et que l’art n’a pas de frontière.

