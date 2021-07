Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse CARTE BLANCHE À MATHIEU BARBANCES (SAISON CAVE PO’) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne 6 EUR 6 13 Ce fils de coco, fin observateur de ce monde qui ne tourne pas très rond, a pris au pied de la lettre Léon Tolstoï : « Si tu veux parler de l’universel, parle de ton village ». Plongeant dans ses joies et ses indignations quotidiennes, il restaure notre humanité dans ses détails dérisoires et ses bouffées d’espoir, le tout sur des notes de jazz.

Mathieu Barbances : chant & contrebasse

Hélène Piris : chant & violoncelle Première partie de Julia Pertuy

Au piano ou au violoncelle, Julia Pertuy fait résonner les expressions singulières du quotidien. À travers ses mots, parfois bruts mais toujours bercés d’espoir, elle nous fait découvrir sa personnalité musicale plurielle. Une première partie entre douceur et férocité donc, tout en poésie… La contrebasse est-elle le meilleur moyen de contrer les bassesses du Monde ? Le plus bel instrument pour se mettre debout et chanter la dignité des petit·es ? « Triple oui ! », répond Mathieu Barbances.

Genre : Chanson

Salle : Côté cour

