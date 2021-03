Toulouse Cave Poésie René Gouzenne Haute-Garonne, Toulouse Carte blanche à Ludor Citrik Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Carte blanche à Ludor Citrik Cave Poésie René Gouzenne, 5 mars 2021-5 mars 2021, Toulouse. Carte blanche à Ludor Citrik

Cave Poésie René Gouzenne, le vendredi 5 mars à 12:30

### À midi c’est permis Ludor Citrik se confine dans la vitrine de l’American Cosmograph et vous propose une performance sur mesure… Alors rendez-vous au 24 rue Montardy pour passer une pause repas pas comme les autres, et pour ne pas oublier que les salles obscures existent… ### Plus d’infos [Site de la Cave Poésie ](http://www.cave-poesie.com/carte-blanche-a-ludor-citrik/) ![]() ### Infos pratiques Cette performance est visible de l’extérieur de l’American Cosmograph

Gratuit

Culture Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-05T12:30:00 2021-03-05T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cave Poésie René Gouzenne Adresse 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse