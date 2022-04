Carte blanche à Lise de la Salle Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Carte blanche à Lise de la Salle Orangerie du Parc de Bagatelle, 22 mai 2022, Paris. Retrouvez Lise de la Salle au cœur du Parc de Bagatelle le 22 mai prochain à partir de 17h, pour un concert exceptionnel.

Date et horaire exacts : Le dimanche 22 mai 2022

de 17h00 à 18h15

payant Tarif unique : 10 € Gratuit pour les moins de 12 ans Virtuose, espiègle, poétique et aventureuse, Lise de la Salle n’était pas revenue à la Fondation Banque Populaire depuis plus de 19 ans. Pour célébrer son retour, elle offre une carte blanche sous le signe de la virtuosité romantique et invite nos derniers lauréats, le quatuor Elmire. Direction artistique : Rodolphe Bruneau-Boulmier Avec : Lise de la Salle (piano) et le Quatuor Elmire : Cyprien Brod (violon), Khoa-Nam Nguyen (violon), Hortense Fourrier (alto) et Rémi Carlon (violoncelle) Programme : Franz Liszt : Sonate pour piano en Si mineur César Franck : Quintette pour piano et quatuor à cordes. Molto moderato quasi lento Lento con molto sentimento Allegro non troppo ma con fuoco Orangerie du Parc de Bagatelle Grille d’Honneur, allée de Longchamp Paris 75016 Contact : https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/ 01 58 40 66 58 https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://twitter.com/FondationBP https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/la-programmation/billetterie/ Réserver

Les Musicales de Bagatelle Stéphane Gallois

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Orangerie du Parc de Bagatelle Adresse Grille d'Honneur, allée de Longchamp Ville Paris lieuville Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Departement Paris

Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Carte blanche à Lise de la Salle Orangerie du Parc de Bagatelle 2022-05-22 was last modified: by Carte blanche à Lise de la Salle Orangerie du Parc de Bagatelle Orangerie du Parc de Bagatelle 22 mai 2022 Orangerie du parc de bagatelle Paris Paris

Paris Paris