Carte blanche à Lili Reynaud-Dewar : réseaux et création contemporaine INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, lundi 13 mai 2024.

Carte blanche à Lili Reynaud-Dewar : réseaux et création contemporaine Résidence INHALab Lundi 13 mai, 18h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-13T18:00:00+02:00 – 2024-05-13T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-13T18:00:00+02:00 – 2024-05-13T20:00:00+02:00

Carte blanche à Lili Reynaud-Dewar : réseaux et création contemporaine

Cette séance propose un dialogue avec l’artiste Lili Reynaud-Dewar, qui danse, écrit, enseigne, réalise des objets, des installations vidéo et des films. La nature, la forme et l’organisation même des réseaux propres à la création contemporaine seront interrogées à la lumière de sa pratique d’artiste et d’enseignante. Son expérience en tant que cocréatrice et collaboratrice de la revue féministe d’art et de culture Pétunia, autant que ses réflexions sur l’incursion des questions politiques et sociales dans le champ esthétique ainsi que ses références à des figures transgressives du xxe siècle, nourriront cet échange traversé par les notions d’influence, de création collective et de transmission.

Organisation et modération

Camille Philippon (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Franny Tachon (Biennale de Lyon)

Intervenante

Lili Reynaud-Dewar (artiste)

__

A propos de cette résidence

F.A.R. : Femmes artistes en réseaux

L’association FAR retrace, documente, valorise les archives pour faire connaître l’histoire collective des groupes non mixtes d’artistes femmes de la fin du xixe au xxe siècle. Cette association s’intéresse notamment à l’Union des femmes peintres et sculpteurs (UFPS), Les Unes, Les Femmes artistes modernes (FAM), Féminie-Dialogue… La résidence INHALab s’articule autour de trois axes : la valorisation d’archives par des expositions mensuelles (en ligne et in situ,en collaboration avec la bibliothèque de l’INHA), l’organisation d’ateliers pratiques, et la mise en place d’un cycle de tables rondes et de projections afin de diffuser ces connaissances à un large public et de créer un réseau pérenne de chercheurs et chercheuses.

Porteuses du projet

Eva Belgherbi (université de Poitiers ∕ École du Louvre), Anouk Chambard (université Paris 1Panthéon-Sorbonne), Catherine Gonnard (INA), Camille Philippon (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Clémence Rinaldi (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Franny Tachon (Biennaled’art contemporain, Lyon)

L’association FAR organise des permanences à l’INHA afin d’échanger avec les étudiantes etétudiants, universitaires, ou encore professionnelles et professionnels de musée : Lundi 15 avril, 10H-12H, salle André Chastel, avec Camille Philippon et Clémence RinaldiVendredi 17 mai, 17H30-19H30, salle André Chastel, avec Anouk Chambard et Eva Belgherbi

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Photo anonyme, Yolaine Simha, créatrice du Lieu-dit, devant Les tricots de ma mère (1972-73) de Raymonde Arcier à l’occasion de l’exposition « Les passeuses de mémoire », janvier-mars 1982, archives de Pierre Paini.

© Pierre Paini