Corrèze

Carte Blanche à la Tempête/ Festival de la Vézère
2021-07-27 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-27

Aubazines Corrèze
Dans la cadre du Festival de la Vézère :

17h30: choeur amateur « Les ateliers de la Tempête »: concert-rencontre de le jardin de l’Abbaye d’Aubazine

20h Compagnie La Tempête Simon Pierre-Bestion, direction

« Hypnos, l’espace des Songes »

Parcours sensoriel, émotionnel et spirituel contact@festivaldelavezere.com +33 5 55 23 25 09 http://festival-vezere.com/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par

