Paris Carte blanche à la librairie Livressence Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 6 décembre 2023, Paris. Le mercredi 06 décembre 2023

de 19h00 à 19h45

.Public adolescents adultes. gratuit

La librairie Livressence a rangé dans sa hotte sa meilleure sélection 2023 ! En partenariat avec Livressence. Sabrina, responsable de la librairie Livressence située rue de Charenton, viendra nous

présenter ses coups de cœur pour les adultes et les enfants, dans tous les domaines, pour

nous donner des idées de cadeaux pour Noël ! mercredi 6 décembre, 19h ados/adultes entrée libre Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

