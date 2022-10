Carte blanche à la démocratie locale dans le 11e Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Carte blanche à la démocratie locale dans le 11e Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement, 22 octobre 2022, Paris. Le samedi 22 octobre 2022

de 14h00 à 16h00

. gratuit

Participez au village de la Démocratie Locale, de 14h à 16h, et contribuez au Plan Climat en donnant vos idées sur le stand Révision du Plan Climat ! Au programme, samedi 22 octobre : 14h – 16h : Village de la démocratie locale À la recherche d’une mission bénévole ?

Atelier Théâtre-Forum autour de la démocratie avec la compagnie LAPS (places limitées. Sur inscription à democratielocale11@paris.fr)

Atelier vidéo » Et toi, elle est comment ta démocratie ? » avec Culture Autrement

Atelier portage de paroles avec Ressources Alternatives

Atelier Budget Participatif 2023 » Viens proposer une

idée pour ton quartier ! »

idée pour ton quartier ! » Atelier Arbre à souhaits avec les Volontaires de Paris

Concertation Plan Local d’Urbanisme

Concertation Plan Climat

Stand » Des idées pour la démocratie participative «

Stands instances de démocratie locale du 11e : Conseils

de quartier, Conseil Citoyen, Conseil des enfants… Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 Paris Contact : https://mairie11.paris.fr/pages/bientot-la-semaine-de-la-democratie-locale-22250 https://mairie11.paris.fr/pages/bientot-la-semaine-de-la-democratie-locale-22250

Camille Leplay giboulees.com

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement Adresse 8 rue du Général Renault Ville Paris lieuville Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement Paris Departement Paris

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Carte blanche à la démocratie locale dans le 11e Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 2022-10-22 was last modified: by Carte blanche à la démocratie locale dans le 11e Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 22 octobre 2022 Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement Paris Paris

Paris Paris