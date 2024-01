Carte Blanche à la Danse Jonquières Martigues, samedi 30 mars 2024.

Carte Blanche à la Danse Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

La carte blanche à la danse s’adresse aux jeunes danseuses, danseurs et chorégraphes de la MJC et des écoles alentours.

Tous sont invités à présenter leurs propres chorégraphies, à participer à

des ateliers et à se retrouver autour d’improvisations.

En 2024, carte blanche à la Compagnie Chao.S et le spectacle « Sro ».

« Peut être que craindre les femmes, c’est aussi commencer à les voir comme des êtres humains »



C’est un moment unique sur le département qui ouvre la scène à l’expression des jeunes, et organise des rencontres entre les professeur·es, les structures

d’enseignement et les esthétiques. .

Jonquières Boulevard Emile Zola

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30



