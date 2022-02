CARTE BLANCHE À LA DANSE JAZZ Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Le jeudi 7 avril, le conservatoire du Pays de Château-Gontier vous invite à une représentation originale : Carte Blanche à la Danse Jazz. Vous découvrirez ainsi les cours techniques ouvert au public, une présentation du travail chorégraphique des élèves de cycles 2 & 3. Renseignements & Réservations :

Conservatoire du Pays de Château-Gontier

02 43 09 30 90 | conservatoire@chateaugontier.fr

Le jeudi 7 avril, rendez-vous au Rex à Châtau-Gontier pour une carte blanche à la danse jazz. conservatoire@chateaugontier.fr +33 2 43 09 30 90

Quai Charles de Gaulle Le Rex Château-Gontier-sur-Mayenne

