du dimanche 3 avril au mercredi 6 avril à La Roche-Posay

Quatre créations pour découvrir l’univers de la Débordante : Perikoptô, dimanche 3 avril Loin, lundi 4 avril Abécédaire, mardi 5 avril Ce qui m’est dû, mercredi 6 avril Les lieux seront précisés sur le site de la Fausse Compagnie [www.lafaussecompagnie.fr](http://www.lafaussecompagnie.fr)

Participation libre

Les créations de la Débordante sont protéiformes, associant écriture chorégraphique et textuel, pouvant être pensé pour l’espace public ou la scène. La Roche-Posay place de la République Paris Quartier de la Folie-Méricourt

