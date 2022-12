Carte blanche à la Compagnie Internationale Théâtre de l’Opprimé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Carte blanche à la Compagnie Internationale Théâtre de l’Opprimé, 4 janvier 2023, Paris. Du mercredi 04 janvier 2023 au dimanche 15 janvier 2023 :

. payant Pas de CB sur place Tarifs avantageux en ligne PASS’CULTURE accepté Comme chaque année, le théâtre de l’Opprimé ouvre ses portes à un collectif de créateurs et leur laisse carte blanche. Cette saison, la Compagnie Internationale aura les clés de la structure pour deux semaines remplies de spectacles ! Quatre propositions présentées HAMLET-MACHINE, laboratoire de recherche – du 4 au 7 janvier à 19 h Hamlet-Machine (1977) d’Heiner Müller est une réécriture de l’illustre Tragédie d’Hamlet de Shakespeare. Elle raconte le parcours sinueux d’Hamlet et d’Ophélie dans un univers cauchemardesque au cœur d’une Europe en ruines dans un contexte de guerre froide. Une jeune troupe décide de monter ce texte révolutionnaire et nous donne un accès direct au processus de création à travers leur laboratoire artistique de recherche corporelle. RANGE TON CŒUR ET MANGE TA SOUPE, création – DU 4 AU 7 JANVIER à 20 h 30 et le 8 janvier à 17 h Range ton cœur et mange ta soupe commence autour d’un repas : un couple réunit les belles-familles afin qu’elles se rencontrent pour la première fois, malgré les réticences ou la désapprobation des uns et des autres. Débute alors le parcours de ce couple qui tente de construire sa vie en dépit du regard familial, un parcours – du repas initial jusqu’au mariage – qui pourrait le mener à sa véritable émancipation. LA JOIE, reprise – DU 11 AU 14 janvier à 20 h et le 15 janvier à 18 h Solaro traverse les épreuves de l’existence avec une force que les autres n’ont pas : il sait jouir du moment présent. Voici son histoire, celle d’un homme joyeux. La joie est cette puissance mystérieuse qui à tout instant peut rendre notre vie exaltante. TENTATIVES TIRÉSIAS, CABARET POUR (LES) AVEUGLES (QUE NOUS SOMMES), Maquette – DU 11 AU 14 JANVIER à 21 h 30 et le 15 janvier à 17 h Qui est Tirésias ? Cet héritage du mythe – cette figure poétique et subversive, aveuglée par la beauté, aveuglée par la vérité. Qui est-ce ? Ce garçon dégenré, cette femme dérangée, cet être d’un nouveau genre, un peu mauvais genre, où se cache-t-il ? ATTENTION : pas de carte bancaire sur place et tarifs avantageux pour l’achat en ligne et PASS’CULTURE ACCEPTÉ ! Théâtre de l’Opprimé 78 rue du charolais 75012 Paris Contact : https://compagnie-internationale.com/ 0755619622 contact@compagnie-internationale.com https://www.facebook.com/CompagnieInternationale https://www.facebook.com/CompagnieInternationale http://www.theatredelopprime.com/2022/11/festival-carte-blanche-%e2%80%a2-04-au-15-janvier-2023/

@Théâtredel’Opprimé

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de l'Opprimé Adresse 78 rue du charolais Ville Paris lieuville Théâtre de l'Opprimé Paris Departement Paris

Théâtre de l'Opprimé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Carte blanche à la Compagnie Internationale Théâtre de l’Opprimé 2023-01-04 was last modified: by Carte blanche à la Compagnie Internationale Théâtre de l’Opprimé Théâtre de l'Opprimé 4 janvier 2023 Paris Théâtre de l'Opprimé Paris

Paris Paris