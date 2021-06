Carte blanche à la Cie Sens Ascensionnels Maison Folie Moulins, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Lille.

Carte blanche à la Cie Sens Ascensionnels

du mercredi 7 juillet au dimanche 11 juillet à Maison Folie Moulins

La semaine, en s’appuyant sur les deux spectacles _J’ai un arbre dans mon cœur_ et _Ne vois-tu rien venir_, diffusés le week-end, on vous propose de réaliser des films en Stop Motion ou de vous initier à la rédaction de textes créatifs. Le weekend, vous découvrirez les spectacles ainsi qu’un rendu de tout ce qui aura été réalisé par les participants aux ateliers. Et comme ce sont les vacances d’été, on ne se privera surtout pas d’écouter de la musique le samedi soir, et de danser et chanter le dimanche ! Les ateliers ———— **Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet de 14h à 17h** Ateliers tout public et ouvert aux familles * Atelier Stop Motion « A quoi tu penches » animé par Sophie Descamps et Eric Bézy * Atelier écriture animé par Christophe Moyer Le week-end festif —————— ### Samedi 10 juillet **> à 16h et 18h30** _Ne vois-tu rien venir_ Spectacle tout public à partir de 4 ans Une sœur, une mère doit annoncer à sa cadette que son fils est parti au djihad. Elle retarde cet aveu pour gagner du temps sur le temps de bonheur de celle qui ne sait rien. **> à 17h30** _J’ai un arbre dans mon cœur_ Spectacle tout public à partir de 4 ans Un conte écologique et drôle, teinté de poésie, qui regarde le monde à hauteur d’enfant. **> à 20h** Concert : Benjamin Collier ### Dimanche 11 juillet **> à 16h** _J’ai un arbre dans mon cœur_ Spectacle tout public à partir de 4 ans Un conte écologique et drôle, teinté de poésie, qui regarde le monde à hauteur d’enfant. **> à 18h** Bal avec Benjamin Collier et Barnabé Mons Sans oublier sur place tout le week-end : * Les expositions BIG Retro et Power Vision Origins * Le Musée numérique pour s’amuser avec des oeuvres * Le Mini-Lab pour bricoler * La Bulle Café pour se désaltérer _Dans le cadre de Voyage, Voyages, à partir du 3 juillet_

Gratuit, réservations conseillées pour les ateliers et les spectacles

La compagnie Sens Ascensionnels pose ses valises à la maison Folie Moulins et vous invite à participer à des ateliers de pratique artistique la semaine, et découvrir ses spectacles le weekend !

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord



