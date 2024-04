Carte blanche à la Cie Kubilai Khan investigations : Yaguara DJ Set Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry, samedi 18 mai 2024.

Carte blanche à la Cie Kubilai Khan investigations : Yaguara DJ Set Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 22h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Rêveries de promeneurs solitaires. Olivier Bernex – Jean-Jacques Rousseau, la Cie Kubilai Khan Investigations investit les musées de la ville de Chambéry ! Un parcours artistique, dansé et musical, qui vous mènera des Charmettes au musée des Beaux-Arts au fil de la soirée.

Yaguara dj set

Yaguara, alias Frank Micheletti, chorégraphe de la compagnie et également DJ, vous embarque pour un voyage musical dans la galaxie des musiques électroniques africaines, caribéennes et latinos. Une Nuit des Musées qui promet de chaudes énergies émancipatrices et libératrices !

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 75 03 http://musees.chambery.fr/ https://fr-fr.facebook.com/MuseesChambery/ Le Musée des Beaux-Arts présente une riche collection de peintures savoyardes et italiennes s’étendant du XIVe au début du XXe siècle. Les florentins y sont tout particulièrement représentés ainsi que l’école baroque napolitaine et les artistes français et piémontais du XVIIIe siècle ayant œuvré de chaque côté des Alpes. Les chefs-d’œuvre de Grifo di Tancredi et de Jacquelin de Montluçon y côtoient ceux de l’atelier de Georges de la Tour, mais aussi les grandes toiles de Mattia Preti et de Luca Giordano, ainsi qu’une délicieuse scène galante de Jean-Honoré Fragonard. Avec les collections de son Musée des Beaux-Arts, la capitale de la Savoie démontre avec force que les spécificités culturelles de son territoire rencontrent la grande histoire des échanges artistiques en Europe.

© Kubilai Khan Investigations