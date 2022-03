Carte blanche à la Cie des Arts La Compagnie des Arts Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui sur réservation : contact.laciedesarts@gmail.com Tout public La Compagnie des arts, espace d’expérimentation et de création artistique, vous convie à sa très spéciale soirée carte blanche le vendredi 25 mars de 19h à 20h30. Trois performances avec du saxophone, de la clarinette, des percussions et l’incroyable outil modulaire de création sonore Logelloop pour une expérience hors du commun et un concert unique ! Un mélange détonnant de MAO (musique assistée par ordinateur) et de musique live servies sur le plateau de la Compagnie des arts ! La Compagnie des Arts adresse1} Nantes 44100

https://laciedesarts.org/

