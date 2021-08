Paris BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) île de France, Paris Carte blanche à la Canopée : exploration sous-marine BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) Paris Catégories d’évènement: île de France

Plongez au coeur des mondes sous-marins ! Les bibliothécaires de la Médiathèque de la Canopée (Ville de Paris) s’installent dans le Salon Jeux vidéo et vous entraînent jouer au fond de l’océan : un après-midi pour plonger ensemble et s’émerveiller du monde sous-marin, les pieds au sec et la manette à la main ! Ce moment de jeux et de découverte sur console et en VR sera bilingue Français/Langue des Signes Française. Informations et inscription (conseillée) sur le site de la Bpi. Cet événement est organisé dans le cadre du festival Press Start, le festival de jeu vidéo de la Bibliothèque publique d’information. Animations -> Loisirs / Jeux BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) 19 rue Beaubourg Paris 75004

11 : Rambuteau (73m) 4 : Étienne Marcel (450m)

Contact :Bibliothèque publique d'information 0144781275 nouvelle-generation@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/cycle/press-start-2021/

2021-09-22T16:00:00+02:00_2021-09-22T18:00:00+02:00

Beyond the blue – © E-line Media

