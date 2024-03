Carte blanche à L’1consolable Quai des Anglais Martigues, jeudi 21 mars 2024.

Carte blanche à L’1consolable Quai des Anglais Martigues Bouches-du-Rhône

En ouverture des Printemps 2024, la Médiathèque Louis Aragon accueille le rappeur L’1consolable (breakbeats hip-hop teintés de jazz, de blues, ou de soul) et Virginie Maris, philosophe au CNRS, membre du Comité National de la Biodiversité. Entrée libre.

Cultiver la part sauvage du monde, avec Virginie Maris, philosophe au CNRS, membre du Comité National de la Biodiversité.

Auteur, compositeur et interprète de ses morceaux, L’1consolable rappe, sur de bons vieux breakbeats hip-hop teintés de jazz, de blues ou de soul, la violence d’une société qui la pratique au quotidien tout en la prêtant à ceux qui se retournent contre elle.

Particulièrement sensible aux questions environnementales, il invite Virginie MARIS, qui travaille en philosophie de l’environnement, pour cette soirée exceptionnelle d’ouverture des Printemps.



L’1consolable.

L’1consolable n’est pas celui qui se morfond sur son sort et geint à la première occasion, mais celui qui refuse de se consoler de ce dont il n’y a pas matière à se consoler un état des choses lui apparaissant comme injuste.

« Féral », son dernier opus, est le second volet d’un diptyque ouvert en 2020 avec « Sauvage ».

féral: adj. (du latin fera, bête sauvage) Se dit d’une espèce domestique retournée à l’état sauvage.

Au loup répond la panthère, et plutôt que de l’état sauvage retrouvé il est ici question du processus qui y conduit, celui qui permet à un animal humain ou non-humain de s’arracher à son asservissement et de reprendre sa liberté.



Virginie Maris.

Virginie est directrice de recherche au CNRS ; elle travaille en philosophie de l’environnement. Ses travaux portent sur l’épistémologie de l’écologie et des sciences de la conservation, l’éthique environnementale et la philosophie des politiques environnementales.

Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages et participe à la rédaction de nombreux ouvrages et articles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 19:00:00

fin : 2024-03-21 22:30:00

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mediatheque-accueil@ville-martigues.fr

