Marseille Videodrome 2 Bouches-du-Rhône, Marseille Carte blanche à Julien Guillamat | Séance Acousmodrome Videodrome 2 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Carte blanche à Julien Guillamat | Séance Acousmodrome Videodrome 2, 10 novembre 2021, Marseille. Carte blanche à Julien Guillamat | Séance Acousmodrome

Videodrome 2, le mercredi 10 novembre à 20:30

[http://www.videodrome2.fr](http://www.videodrome2.fr)partie : Compositions de Julien Guillamat Sonnation I 2011, 13 min, octophonic Résonances 0.8 2017, 15 min, octophonic Ailleurs 2011, 15 min, octophonic Le goût des larmes 2013, 6 min, octophonic » Plus d’infos : [https://wp.me/p7zfFm-23Eo](https://wp.me/p7zfFm-23Eo) / ENTRACTE \ 2ème partie : Oeuvres de membres Maison des arts sonores ou primés du concours KLANG! Espaces Cachés 2014, 14 min, Acousmatique Racines Tordues de Annie Mahtani, 2019, 13 min, Acousmatique LEXICON de Andrew Lewis, 2012, 16 min, Vidéo Musique Hydatos de João Pedro Oliveira, 2008, 12 min, Vidéo Musique » Plus d’infos : [https://wp.me/p7zfFm-23Eo](https://wp.me/p7zfFm-23Eo) _______ :: Les tarifs :: Prix libre entre 4 et 7 euros La billetterie ouvre 30 minutes avant le début de chaque séance _______ :: Les infos pratiques :: Videodrome 2 49, cours Julien – 13006 Marseille > www.videodrome2.fr ♫♫♫ Videodrome 2 49 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Videodrome 2 Adresse 49 Cours Julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Videodrome 2 Marseille