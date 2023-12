Carte blanche à Julia Richard 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Carte blanche à Julia Richard 38Riv Jazz Club Paris, 21 décembre 2023 21:30, Paris. Le jeudi 21 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 21 décembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€ Neo-jazz, latino et compositions originales — feat. NINANDA Pour ce concert Julia Richard a voulu être accompagnée par le duo Nina Gat au piano et Ananda Brandao à la batterie.

Les trois amies viendront proposer un mélange de neo-jazz, de musique pop, latino et quelques compos originales. Julia Richard : contrebasse et voix

Nina Gat : piano

Ananda Brandao : batterie 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/24

38riv Détails Heure : 21:30 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75004 Lieu 38Riv Jazz Club Adresse 38 rue de rivoli Ville Paris Departement Paris Lieu Ville 38Riv Jazz Club Paris latitude longitude 48.856427003097,2.3564829781449

38Riv Jazz Club Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/