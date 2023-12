Carte blanche à Julia Richard 38Riv Jazz Club Paris, 28 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Concert Jazz — Standards & compositions originales

Accompagnée du batteur Philippe Dallemagne, et d’Amaury Durand au saxophone, les trois musiciens vont venir revisiter des standards de jazz et interpréter des compositions originales. Un voyage simple et sincère au cœur des comédies musicales des années 40.

Julia Richard : contrebasse et voix

Amaury Durand : saxophone

Philippe Dallemagne : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/seances/29

38riv