Carte blanche à Julia Richard 38Riv Jazz Club Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 14 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 14 décembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Concert — Compositions originales jazz & pop

Accompagnée de ses amis, Philippe Dallemagne à la batterie et Nathan Mollet au piano, Julia propose une musique hybride entre pop et jazz, sa voix faisant toujours le liant entre les styles très différents de chacune de ses titres.

Une sincérité à découvrir et un voyage auquel prendre part.

Julia Richard : contrebasse et voix

Philippe Dallemagne : batterie

Nathan Mollet : piano

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/18

38riv