Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Artiste aux multiples styles, musicien protéiforme à la folie douce capable d’enchainer une création Techno à un récital Piano Solo, Jonathan Soucasse s’est fait un nom au travers de ses créations et collaborations multiples et variées.

Cette carte blanche est l’occasion pour lui de s’exprimer autour d’un univers qui le passionne : la composition, la chanson, la mélodie. Il vous présentera, en collaboration avec des invités de prestige qui lui feront l’honneur de partager la scène le temps de cette soirée, le fruit d’un échange, d’un regard autour de ce sacrosaint partenariat Piano / Voix.



Une création pour le Petit Duc qui risque d’emprunter des sentiers inattendus….

