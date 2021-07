Carte Blanche à Joë Christophe Archives nationales – Hôtel de Soubise, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Paris.

Joë Christophe, clarinette – Jérémy Garbarg, violoncelle – Vincent Mussat, piano

Beethoven, Schumann, Horovitz, Farrenc

Dans le ton populaire

Le Trio n° 4 en si bémol majeur de Ludwig van Beethoven a été composé en 1798. Comportant trois mouvements, c’est le final en forme de thème et variations qui lui donne son surnom de « Gassenhauer », terme désignant un air d’opéra que tout le monde finit par fredonner.

Durant les dernières années de sa vie, la musique de chambre de Robert Schumann fut dominée par le « petit genre » des romances et des fantaisies. Les Fünf Stücke im Volkston (Cinq pièces dans le style populaire) pour violoncelle et piano tirent leur charme particulier des sonorités folkloriques hongroises et nordiques que Schumann reprend et transforme en dialogues raffinés.

Comme la plupart des compositions récentes de Joseph Horovitz, né en 1926 à Vienne, la Sonatine pour clarinette et piano est mélodiquement et rythmiquement très influencée par le jazz et d’autres musiques populaires. De l’apparente bonne humeur de cette pièce semble parfois s’échapper une certaine mélancolie.

Louise Farrenc composa son Trio op. 44 entre 1854 et 1856. Elle enseigna le piano au Conservatoire de Paris en qualité de professeure et non de professeure-adjointe ou répétitrice comme cela était d’usage pour les femmes à l’époque. Elle reçut de nombreuses distinctions pour ses compositions, mais son œuvre reste largement méconnue de nos jours, bien qu’ovationnée par ses contemporains.

Joë Christophe

