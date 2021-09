Saint-Restitut Centre d'Art Contemporain de St-Restitut Drôme, Saint-Restitut Carte Blanche à Jérôme Delay photo-journaliste Associated Press Centre d’Art Contemporain de St-Restitut Saint-Restitut Catégories d’évènement: Drôme

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Centre d’Art Contemporain de St-Restitut

À la tête de la division Afrique d’Associated Press, Jerôme Delay a couvert de nombreux conflits dans le monde entier. Cette exposition propose le témoignage intime du photographe sur son époque et son métier à travers une sélection de photographies qui ont fait les grands événements de l’histoire de ces trente dernières années.

Masque et pass Sanitaire.

Centre d'Art Contemporain de St-Restitut 3 passage de la cure, 26130 Saint-Restitut Saint-Restitut Drôme

2021-09-17T16:30:00 2021-09-17T17:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

