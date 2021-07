Carte Blanche à Jeanne Gérard Archives nationales – Hôtel de Soubise, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paris.

Jeanne Gérard, soprano – Quatuor Agate, Alexander Ullman, piano

Cage, Barber, Heggie, Beach, Copland, Gershwin, Wilson, Bernstein, Porter, Sondheim, Tesori

Once upon a time in America

Ce programme nous plonge dans l’Amérique de la première moitié du XXe siècle qui est à ce moment-là le point de rencontre de nombreux courants artistiques. S’y côtoient des compositeurs européens en exil ou en quête de nouvelles inspirations et sonorités, et des musiciens natifs américains.

Pour George Gershwin, ce seront les influences jazz qui lui permettront de créer le « jazz symphonique » avec lequel il triomphera à Broadway puis, plus tard, à Hollywood. Pour d’autres comme Aaron Copland, Leonard Bernstein et Meredith Wilson, le cinéma jouera un rôle majeur dans le développement de leur imaginaire musical.

Vous pourrez ainsi retrouver dans le sulfureux Vodka de Gershwin l’ambiance des cabarets à New York durant l’entre-deux-guerres mais aussi la comédie musicale chère à Bernstein dans son fameux Somewhere ou encore les grands espaces américains qui ont tant fait rêver Samuel Barber ou Copland !

Une véritable immersion dans cette fabuleuse période d’émulation et de créativité… Once upon a time in America !

Simon Iachemet et Raphaël Pagnon

Neda Navaee, Kaupo Kikkas