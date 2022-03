Carte blanche à Jean-Philippe Boutet, architecte de la Maison de la culture de La Rochelle, aujourd’hui scène nationale de la Coursive Scène Nationale La Coursive La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Un peu d’histoire… A l’origine, La Coursive est un couvent, le couvent des Carmes. A la Révolution Française, le lieu est désacralisé. Il est racheté par la Ville en 1942, il devient un marché au poisson, comme en témoigne encore l’enseigne au frontispice de la porte du cloître. Il est ensuite transformé un temps en salle de sports avant qu’on ne décide d’y implanter, à la fin des années 1970, la Maison de la culture de La Rochelle. **Le projet des architectes Boutet, Guinut, Gonfreville et Goujon est alors retenu et en 1982, la Maison de la culture y est inaugurée par le ministre de la Culture Jack Lang.** Celle-ci ferme en 1989 et laisse place à La Coursive, l’actuelle Scène nationale de La Rochelle.

