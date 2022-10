CARTE BLANCHE À JAWID GHANI

2022-10-27 – 2022-10-28 D’origine afghane, Jawid a appris la musique Ghazal à Pune en Inde, avec Anwar Quirishi. Depuis 2010, avec son harmonium, il accompagne des chants traditionnels et populaires provenant d’Afghanistan, d’Iran, d’Inde et du Pakistan. Il vit désormais en France et les textes de poètes français·es tel·les que Louise Labé, Pierre de Ronsard, Paul Éluard ou Charles Baudelaire se sont joints à ceux des grands poètes et mystiques moyen-orientaux. En prélude aux 24 h de l’accordéon, nous vous proposons de découvrir Jawid Ghani, joueur d’harmonium, instrument à vent, lointain cousin de l’accordéon.

