Paris Cinéma L'Archipel Paris Carte Blanche à Jackie Raynal : THREE LIVES de Kate Millett Cinéma L’Archipel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Carte Blanche à Jackie Raynal : THREE LIVES de Kate Millett Cinéma L’Archipel, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 27 juin 2021

de 17h à 18h20

payant

Trois films sélectionnés aux petits oignons et présentés par Jackie Raynal. Trois films sélectionnés aux petits oignons et présentés par Jackie Raynal, réalisatrice, monteuse et ex-programmatrice du Bleeker street Cinema, et Nina. / ï ï , ï 6 min – Animation – URSS – 1928 Synopsis : Le moujik Vavila bat sa femme, « tante » Arina. Quand lui et son copain voient les femmes partir fêter le 8 mars et s’éduquer à l’école des travailleuses, ils comprennent qu’ils sont fichus. / 4 min – Expérimental – France – 1968 avec Pierre Clémenti, Caroline de Bendern Synopsis : » « Film porno » est juste une séquence extraite de l’histoire, un moment abstrait qui compose avec le réel, le hasard, le hors-champ du désir et qui garde sa seule dimension de film. Un film est un film. « / 1h10 – Documentaire/Expérimental – États-Unis – 1971 Synopsis : En une succession de monologues, trois américaines se racontent devant la caméra de Kate Millett, figure du féminisme depuis la publication de son livre Sexual Politics [La Politique du mâle]. Filmées par une équipe exclusivement féminine, elles évoquent les conflits passés, les décisions et les conséquences de leurs actions qui les mènent aujourd’hui à se réaliser en tant que femmes. ✅ Tarifs habituels. Cartes UGC et CIP acceptées. Réservations : A venir ‘ 17 bd de Strasbourg 75010 Paris Métro : Strasbourg-St Denis (4, 8, 9) Voir moins Spectacles -> Projection Cinéma L’Archipel 17 boulevard de Strasbourg Paris 75010

4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (144m) 4 : Château d’Eau (247m)

Contact :L’Archipel 01 73 54 79 79 cinema@larchipel.net https://www.larchipelcinema.com/ Spectacles -> Projection Cinéma

Date complète :

2021-06-27T17:00:00+02:00_2021-06-27T18:20:00+02:00

Crédits

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma L'Archipel Adresse 17 boulevard de Strasbourg Ville Paris lieuville Cinéma L'Archipel Paris