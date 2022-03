Carte blanche à Hubert Colas Centre Wallonie-Bruxelles Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du jeudi 24 mars 2022 au samedi 26 mars 2022

de 12h00 à 00h00

de 20h00 à 00h00

Une plongée sonore, textuelle, dansante et performative dans l’univers de la nuit proposée par Hubert Colas, co-fondateur de Montévidéo à Marseille ! Performances | Installations | Lectures | Djsets | Films | Live Avec Armée street, Rodolphe Coster, Laure Cottin Stefanelli, Sylvain Couzinet-Jacques, Diphtong Cie, Geneviève et Matthieu, Rainald Goetz/Hubert Colas, Jardin, Naomie Klaus, Hélène Laurain, Randa Maroufi, Mika mayonnaise, M I M I … Trois jours de Carte Blanche signée par Hubert Colas, auteur, metteur en scène et fondateur du Festival actoral qui, d’éditions en éditions, renouvelle la programmation de nombreuses créations portées par des artistes soutenu.e.s par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jeff Koons – épisode 2, étape de création d’Hubert Colas d’après un texte de l’auteur allemand Rainald Goetz, servira de prétexte à une métamorphose radicale des espaces du Centre en boite de nuit dans laquelle évolueront, de manière autonome et impromptue, les différent.e.s artistes invité.e.s. AU PROGRAMME : ■ Jeudi 24 mars de 20h à 00h : Jeff Koons – Épisode 2 (étape de création) + carte blanche avec lecture, installations, djset et vidéos avec Geneviève & Matthieu | Sylvain Couzinet-Jacques | Randa Maroufi | Hanlin Yang | Rodolphe Coster ■ Vendredi 25 mars de 20h à 00h : Jeff Koons – Épisode 2 (étape de création) + carte blanche avec lecture, installations, djset et vidéos avec notamment Geneviève & Matthieu | Sylvain Couzinet-Jacques | Randa Maroufi | Hanlin Yang | M I M I | … ■ Samedi 26 mars de 12h à 00h : Carte blanche avec lectures, installations, performances, djset et vidéos avec notamment Geneviève & Matthieu | Sylvain Couzinet-Jacques | Randa Maroufi | Hanlin Yang | Laure Cottin Stefanelli | Diphtong | Armée Street | Mika Mayonnaise | … Accès au différentes propositions dans la limite disponible des salles. Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004 Contact : 0153019696 reservation@cwb.fr https://cwb.fr/agenda/carte-blanche-a-hubert-colas https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ https://twitter.com/cwb_paris Cinéma;Concert;Musique;Théâtre

© Bellamy

