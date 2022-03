Carte blanche à Gran Batarr + Skeezy D + Salvat la bulle café, 26 mars 2022, Lille.

Carte blanche à Gran Batarr + Skeezy D + Salvat

la bulle café, le samedi 26 mars à 20:00

SALVAT Salvat est un rappeur franco-italien âgé de 25 ans et originaire de Lille. Il débute dans le rap en 2016 avec son ami Marlo7 par des freestyles et des enregistrements sur Audacity. C’est en 2019 qu’il lance son premier single intitulé « Fais-moi confiance. » De par ses parents, Salvat est bercé très jeune par les influences musicales napolitaines et se passionne par la suite à la culture Hip Hop française. Il trouve vite sa patte artistique en alternant entre le français et l’italien dans ses textes. Couplets chantés, changements de rythme et de langue, Salvat cuisine sa sauce façon AL DENTE et sort en 2020 son premier projet « VITA VERA. » Un nouveau projet et des clips sont en cours de réalisation, alors restez branchés : le 59 a encore de belles surprises à vous présenter. SKEEZY.D Skeezy.D est un rappeur et producteur roubaisien qui évolue dans la scène urbaine depuis maintenant plus de dix ans. Ses influences sont variées et trouvent leurs sources outre-manche et sur la côte ouest américaine. Une combinaison surprenante, artistiquement riche, qu’il maîtrise parfaitement. Fort de ses projets Grizzly 1 et 2, sortis respectivement en 2015 et en 2019, et de ses nombreuses collaborations, Skeezy.D est un véritable chirurgien de la rime. Son style et sa technique font de lui un rappeur avec une signature unique. GRAN BATARR Natif de la métropole lilloise, Gran Batarr est entré tôt dans le rap en découvrant Eminem et la West Coast au début des années 2000. Après quelques projets musicaux enregistrés dans sa chambre dans la première partie de la décennie 2010, il sort son premier EP « Insomnie » en 2016, distribué par l’association Massiff Productions qu’il a cofondé avec entre autres Lourd G et Slizzy Beats, deux beatmakers de la région. Sort ensuite en 2019 «Résilience » qui lui permettra d’être accompagné par Le Flow de 2019 à 2021. Dans son nouveau projet « ELDORADO », sorti en janvier 2022, Gran Batarr dépeint son souhait de s’extraire d’une vie marquée par la routine et les contraintes, et fait part de son rêve d’être définitivement libre. Il sera accompagné de la chanteuse Lilg du Massiff Crew. Mélodies entrainantes, textes acérés et flows aériens sont au menu de cette Carte Blanche.

Gratuit, entrée libre

Release party d’ El Dorado

la bulle café 44 rue d’arras, 59000 lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T23:00:00