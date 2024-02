Carte blanche à Gérard Caussé Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence, lundi 25 mars 2024.

Gérard Caussé est non seulement un immense altiste, mais aussi un ami fidèle du Festival de Pâques, présent quasiment à chaque édition depuis 2013. .

C’est donc tout naturellement qu’il a, cette année, carte blanche pour imaginer un concert selon ses envies, ses goûts et ses affinités.

Il a donc réuni autour de lui Renaud Capuçon et Clemens Hagen, complices de toujours, la jeune Clémence de Forceville et le grand François-René Duchâble qui a accepté exceptionnellement, par amitié, de remonter sur scène. Ensemble, ils interprètent un programme qui met en valeur l’alto, cet instrument à la voix intime et clé de voûte harmonique de (presque) toutes les partitions musicales. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 20:30:00

fin : 2024-03-25

Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

