Romans-sur-Isère Drôme EUR 12 20 Carte blanche à François Salque violoncelle/piano

puis violoncelle/accordéon !



François Salque, violoncelle et Vincent Peirani, accordéon : un duo de folie !



« François Salque est impérial dans tout ce qu’il

approche » Diapason ! contact@dromanscadences.com +33 6 14 68 69 34 https://www.dromanscadences.com/ Auditorium de la Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

