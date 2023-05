Carte Blanche à Florent Héau Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Carte Blanche à Florent Héau Orangerie du Parc de Bagatelle, 21 mai 2023, Paris. Le dimanche 21 mai 2023

de 17h00 à 18h15

.Tout public. A partir de 7 ans. payant Tarif unique : 10 € Gratuit pour les moins de 12 ans Le dimanche 21 mai à 17h, une carte blanche au clarinettiste Florent Héau, accompagné de l’accordéoniste Théo Ould et du quatuor Akilone, viendra conclure le festival. Les Musicales de Bagatelle fêtent leurs 15 ans ! Créé en 2008, le festival « Les Musicales de Bagatelle » est LE rendez-vous incontournable pour découvrir les jeunes artistes lauréats de la Fondation Banque Populaire et l’occasion pour la Fondation de mettre en valeur son action en faveur de la musique classique et contemporaine qu’elle mène depuis trente ans. Le temps d’un week-end, à travers 4 concerts exceptionnels, les lauréats de la Fondation Banque Populaire, qu’ils soient interprètes ou compositeurs, exprimeront leur talent les 20 et 21 mai prochain, au cœur du Parc de Bagatelle à Paris. Le 21 mai à 17h, c’est une carte blanche au clarinettiste Florent Héau qui viendra conclure cette 15e édition du festival. Membre du jury de la Fondation Banque Populaire, Florent Héau poursuit son chemin musical en toute liberté. De spectacles pour les enfants, du théâtre musical ou au contact des compositeurs vivants, ce soliste international est également un pédagogue recherché. Il a « pioché » dans le vivier de nos lauréats récents pour penser un concert inédit ou sa clarinette épousera les sonorités du quatuor Akilone ou de l’accordéon du jeune Théo Ould. Direction artistique : Rodolphe Bruneau-Boulmier Avec : Florent Héau (clarinette), Théo Ould (acordéon), quatuor Akilone (cordes) Programme : Witold Lutoslawski : Préludes de danse Philippe Hersant : 5 pièces pour clarinette et accordéon Arturo Marquez : Danzon n°2 Johannes Brahms : Quintette op. 115 Sergey Prokofiev : Ouverture sur des thèmes juifs op. 34 Orangerie du Parc de Bagatelle Grille d’Honneur, allée de Longchamp 75016 Paris Contact : https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/ 01 58 40 66 58 https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/concert/carte-blanche-a-florent-heau/

