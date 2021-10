Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris Carte blanche à Fils Cara Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Carte blanche à Fils Cara Le Hasard Ludique, 6 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 21h à 23h

gratuit

Un festival de musique « live » nous plonge dans la diversité de la future scène musicale française pour la Fête des Vendanges de Montmartre. Fils Cara : Le décor change. Le personnage est le même : col roulé, chaîne en or et poésie. Avec “Fictions”, Fils Cara raconte ses errances à travers les jours, les rêveries qu’on y trouve, l’exploration qui suit. Dedans, Fils Cara s’éloigne des gimmicks de la trap et de l’autotune pour explorer une veine tantôt UK garage, tantôt chanson française rive gauche, et un piano omniprésent qui devient la veine de sa musique. Les invités de Fils Cara pour cette carte blanche : Yoa :

Joyeuse, drôle, comédienne, révoltée, rêveuse, danseuse, triste… Yoa se débat pour faire coïncider ses envies de vivre avec ses convictions politiques. Avec son lexique bien à elle, elle dépeint sa réalité à travers des images délicates qui font appel à nos souvenirs, notre imaginaire et à nos rêves les plus enfouis… Trente :

« TRENTE, c’est un projet musical qui ne veut pas choisir. Pop, surf rock, musique électronique, trap : pas de jaloux.ses, tout y est. La musique de Trente a beau être parfois chaotique et violente, elle s’éclaire aussi de moments pop, aussi aériens qu’une brise d’été qui ne finirait jamais. » Concerts -> Électronique Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)

Contact :FÊTE DES VENDANGES DE MONTMARTRE https://www.facebook.com/FeteDesVendangesDeMontmartre/ Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-10-06T21:00:00+02:00_2021-10-06T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris