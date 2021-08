Paris Atelier du Plateau île de France, Paris Carte Blanche à Fanny Ménégoz – Leonora Atelier du Plateau Paris Catégories d’évènement: île de France

Carte Blanche à Fanny Ménégoz – Leonora Atelier du Plateau, 9 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 9 septembre 2021

de 20h à 22h

Deux femmes, l’une danseuse, l’autre flûtiste, s’engouffrent dans l’expression d’une folie intime. Deux femmes, l’une danseuse, l’autre flûtiste, s’engouffrent dans l’expression d’une folie intime. Inspirées par les travaux de Charcot et ses études sur l’hystérie, ou bien encore par le rituel de la pizzica, Anne Palomeres et Fanny Ménégoz interrogent ensemble la ritualisation des représentations de la folie et lui donnent corps. Événements -> Festival / Cycle Atelier du Plateau 5 rue du Plateau Paris 75019

Fanny Menegoz – Léonora © Jeff Humbert

