Carte Blanche à Fanny Ménégoz – Dune Atelier du Plateau, 10 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 10 septembre 2021

de 20h à 22h

payant

Issu de la complicité entre Fanny Ménégoz et le batteur Rafaël Koener, Dune dévoile une musique empreinte de lignes mélodiques rêveuses, de mouvements rythmiques en équilibre et d’improvisations où l’interaction et les prises de risque sont essentielles.

Pour l’occasion, le duo Dune fêtera la sortie de son premier disque Voyage au creux d’un arbre sur le label Neuklang.

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau Paris 75019

7bis : Botzaris (291m) 7bis : Buttes Chaumont (306m)



Contact :Jazz à la Villette 01 44 84 44 84 https://jazzalavillette.com/fr/

Date complète :

2021-09-10T20:00:00+02:00_2021-09-10T22:00:00+02:00

Fanny Menegoz – Dune © Antoine Koerner