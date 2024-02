Carte blanche à Emmanuelle Boisson « Voyage en dessins » Sainte-Brigitte, dimanche 25 février 2024.

Emmanuelle est attachée aux Cartes blanches qu’elle a déjà animées par la musique (violon alto) ou la peinture.

Passionnée par les portraits, elle expose régulièrement, y compris dans des endroits de prestige (Atelier Ventoux à Nantes, Balade des Ateliers à Chantenay, Salon Art et Collections de Pontivy, Abbaye de Villeneuve, Loco’Art à Locoal-Mendon, etc.).

Elle souhaite cette fois partager le nouveau domaine qu’elle développe dans son travail de dessin et peinture. Sa première bande-dessinée aux couleurs africaines fleurte avec le récit graphique.

Ainsi donc, à travers l’exposition de ses travaux et un exposé explicatif, elle emmènera les participants dans un voyage coloré à travers le dessin et l’écriture.

Pour tous publics, entrée gratuite.

Gâteaux et boissons offerts par les visiteurs sont bienvenus, comme à l’accoutumée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:00:00

fin : 2024-02-25

Salle des fêtes

Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne lescartesblanches@yahoo.com

