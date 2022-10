Carte blanche à Daniel Givone TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Carte blanche à Daniel Givone TNT – Terrain Neutre Théâtre, 24 novembre 2022, Nantes. 2022-11-24

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Jazz. Né dans une famille de musiciens d’origine italienne (son père et son grand-père sont accordéonistes), Daniel Givone commence la guitare à l’âge de 12 ans. Cette carte blanche consacre 50 ans de carrière avec quelques-uns des projets qu’il porte aujourd’hui en compagnie d’artistes invités. Jeudi 24 nov 2022 : Trio de guitares, avec Gwen Cahue et Rémy Hervo. Vendredi 25 nov 2022 : Jazz du monde avec Anthony Muccio, Virginie Trognon, Henrik André et Bertrand Dabo. Samedi 26 nov 2022 : Jazz manouche avec Anthoy Muccio, Simon Mary et Henrik Andre. Dimanche 27 nov 2022 à 15h : Chansons jazz avec Emmanuelle Braud. Durée : 1h par concert TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com

