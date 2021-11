Marseille Roll'Studio Bouches-du-Rhône, Marseille Carte blanche à Christophe LELOIL Roll’Studio Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Carte blanche à Christophe LELOIL

Roll'Studio, le samedi 27 novembre

Roll’Studio, le samedi 27 novembre à 18:30

Le souffle fiévreux de la trompette de Christophe Leloil a peut-être trouvé son plus bel écrin marseillais sous la voûte minérale du Roll’studio, ou les dialogues qu’il a menés avec quelques grands complices de la scène jazzistique font toujours date. Cette fois encore sa carte blanche promet un duo d’anthologie avec un invité surprise. Qu’on se le dise ! [https://christopheleloil.com/](https://christopheleloil.com/) Ouverture des portes à 18h

15€ / Adhésion annuelle 3€ / gratuit – de 12 ans.

♫JAZZ♫ Roll'Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille

2021-11-27T18:30:00 2021-11-27T20:30:00

