Carte blanche à Chiharu Shiota Musée Guimet, 16 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 16 mars 2022 au lundi 06 juin 2022 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

Pour sa 14e Carte blanche à l’art contemporain, le musée national des arts asiatiques – Guimet invite Chiharu Shiota. L’artiste japonaise, née en 1972, est mondialement reconnue.

Elle a représenté le Japon en 2015 à la Biennale de Venise. Le fil est sa matière, onirique, organique et intellectuelle, celle qui donne forme à ses architectures immersives et paradoxales. À partir du fil rouge – qui prédomine dans son œuvre –, elle nous invite à la fois à réfléchir sur les liens qui nous enserrent et les écrans qui nous séparent, sur ce qui défait les sociétés humaines tandis que « toile », « réseaux » et « nuage » nous trompent par leurs promesses de rapprochement.

Comme pour de nombreux artistes, le confinement planétaire a été l’occasion pour Chiharu Shiota d’une réflexion sur l’espace domestique et le cocon familial. Célèbre dans le monde entier pour ses spectaculaires installations de fils tendus, l’artiste japonaise a dû en 2020, pour la première fois depuis près de quinze ans, mettre en pause ses pérégrinations incessantes. Confinée à Berlin où elle vit depuis de nombreuses années, ce soudain coup d’arrêt a ravivé des thématiques propres à l’artiste : l’immobilité, le silence, l’enfermement, l’incertitude des destinées.

Pour sa première exposition solo dans un musée en France, l’artiste aborde au MNAAG les rivages de cette nouvelle anxiété, celle du temps de la Covid. Avec ses fils, Chiharu Shiota tisse un réseau protecteur inextricable autour d’un quotidien devenu minuscule ; cette échelle, somme toute nouvelle dans son travail, renvoie à son expérience, à notre expérience à tous, de l’isolement dans nos demeures de poupée. Chaque objet y était pris dans une trame singulière et oppressante ; en même temps que chacun nous rassurait, nous réparait, il nous obnubilait jusqu’à l’étouffement. Le visiteur projettera dans cette confrontation entre la monumentalité de l’architecture de fils et la triviale petitesse de notre finitude ses infinies réflexions sur sa propre traversée des épreuves et des périodes de troubles.

Musée Guimet 6, place d’Iéna Paris 75016

Contact : https://www.guimet.fr/

Expo

Date complète :

Tanguy-Berdeuley