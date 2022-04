Carte Blanche à Charlotte Morabin – Voyons voir – Chantier naval Borg Marseille 7e Arrondissement, 29 mai 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Carte Blanche à Charlotte Morabin – Voyons voir – Chantier naval Borg
Chantier naval Borg
25 anse du Pharo
Marseille 7e Arrondissement

2022-05-29 11:00:00 – 2022-06-01 16:00:00

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Proposé par voyons voir art contemporain et territoire



Depuis 2019, l’association voyons voir travaille en collaboration avec le chantier naval borg sur divers projets ; des résidences artistiques mais également des expositions. Le directeur du chantier naval Denis Borg est impliqué dans l’association puisqu’il est depuis décembre 2020 son président.



C’est pour cette raison que le PAC 2022 sera l’occasion d’un nouveau rendez-vous au Chantier naval Borg pour découvrir cet havre de paix et d’histoire, un paysage extraordinaire que l’intervention de Charlotte Morabin mettra en évidence. Charlotte Morabin accorde une importance particulière au mouvement : au geste comme un outil au travail.



Elle se réfère dans ses oeuvres au monde du cirque qu’elle a côtoyé : aux tensions, efforts et potentiels déséquilibre du corps pour développer des sculptures installations et performances. Détournement d’objets et anecdotes du quotidien, forme, et fonction l’interrogent. Dans son travail la sculpture est mise à l’épreuve

Charlotte Morabin accorde une importance particulière au mouvement : au geste comme un outil au travail.

https://p-a-c.fr/les-membres/voyons-voir-art-contemporain-et-territoire/carte-blanche-a-un-e-artiste-voyons-voir-chantier-naval-borg

Chantier naval Borg 25 anse du Pharo Marseille 7e Arrondissement

