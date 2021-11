Marseille La maison du chant Bouches-du-Rhône, Marseille Carte blanche à Céline Benichou La maison du chant Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Carte blanche à Céline Benichou La maison du chant, 7 novembre 2021, Marseille. Carte blanche à Céline Benichou

La maison du chant, le dimanche 7 novembre à 18:30

Pour cette carte blanche Celine Benichou s’entoure de Patrick Ferné à la contrebasse, Renaud Matchoulian, à la guitare, Djamel Taouacht à la batterie et aux percussions dans un un nouveau répertoire jazz world sous le nom de Search for spirit. Ce répertoire, propose une rencontre entre le jazz, des chants traditionnels du monde (ladino, yéménite, indien..), des rythmes aux couleurs world, des sonorités traditionnelles et actuelles, des climats aux couleurs modales, de transe ou de calme, aspirant à une recherche de spiritualité, d émotions, de souffle, de vie, de paix, d amour, d’intensité. Entrées 11 & 8 € – Pass festival 90 & 70 € Réservation au 09 54 45 09 69 ou [contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org) Concert à 18h30 Ouverture du Comptoir 17h30 Possibilité de boire un verre et manger une assiette Maison du Chant après le concert

11 / 8€

♫♫♫ La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T18:30:00 2021-11-07T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La maison du chant Adresse 49 rue Chape, 13004 Marseille Ville Marseille lieuville La maison du chant Marseille