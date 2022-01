Carte Blanche à Cap-Vert l’Avenir: Les Tchicaos Coco Velten, 12 février 2022, Marseille.

L’association Cap-Vert l’Avenir propose un concert du trio TCHICAOS, pour une soirée musicale joyeuse et douce à la fois ! Un peu de bossa nova et de chaleur des îles sur la scène de Coco Velten ! **Les Tchicaos** Le répertoire de reprises et de compositions est un mélange savoureux et chaloupé de rythmiques brésiliennes et cap-verdiennes aux sons des mélodies des îles telles que la Coladera, la Morna (souvent chantée par Cesaria Evora), le Funana et le Batuque. C’est une musique très métissée chantée en portugais et en créole capverdien, elle vient de la rencontre entre l’Europe et l’Afrique et continue d’évoluer grâce à une grande variété de compositeurs et de styles. C’est un véritable voyage musical ! Le trio est composé de Santos (voix, guitare), Aristide Morais (voix, guitare), Chris Monteiro (percussions) **Cap-Vert l’Avenir** L’association a pour but de venir en aide à la jeunesse cap-verdienne, mais aussi à œuvrer à leur intégration et partager leur culture à Marseille. ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) → La consommation et le concert ne peut pas se faire debout. Il faudra s’assoir ! → Suite aux annonces du gouvernement, le « pass sanitaire » devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. La validité des tests RT-PCR et antigéniques est de 24 heures. Nous devons donc nous plier à ces contraintes, bien qu’elles vont à l’encontre de nos valeurs. ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T19:30:00 2022-02-12T22:30:00