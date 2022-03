Carte Blanche à Boum Boum Production Guichen, 12 mars 2022, Guichen.

Carte Blanche à Boum Boum Production Rue du Commandant Charcot Guichen Guichen

2022-03-12 – 2022-03-13 Rue du Commandant Charcot Guichen

Guichen Ille-et-Vilaine Guichen

Un week-end, trois spectacles : De la fraîcheur, de l’énergie, de la sincérité et de la bonne humeur, ce sont les points communs entre les 3 spectacles programmés par Boum Boum Production. Ce collectif explosif a sélectionné des spectacles savoureux à déguster avec appétit et à partager en famille ou entre amis. Réservez auprès de l’Espace Galatée !

– Samedi 12 Mars, le matin : Artichocolat – Spectacle jeune public

– Samedi 12 Mars, le soir : Leïla and the koalas “Brassens encore” – Concert tout public

– Dimanche 13 Mars, l’après-midi : Badada – Concert de rock dès 6 ans et goûter

espace.galatee@ville-guichenpontrean.fr +33 2 99 57 32 57 https://www.guichenpontrean.fr/agenda/carte-blanche-a-boum-boum-production-un-week-end-3-spectacles/

Un week-end, trois spectacles : De la fraîcheur, de l’énergie, de la sincérité et de la bonne humeur, ce sont les points communs entre les 3 spectacles programmés par Boum Boum Production. Ce collectif explosif a sélectionné des spectacles savoureux à déguster avec appétit et à partager en famille ou entre amis. Réservez auprès de l’Espace Galatée !

– Samedi 12 Mars, le matin : Artichocolat – Spectacle jeune public

– Samedi 12 Mars, le soir : Leïla and the koalas “Brassens encore” – Concert tout public

– Dimanche 13 Mars, l’après-midi : Badada – Concert de rock dès 6 ans et goûter

Rue du Commandant Charcot Guichen Guichen

dernière mise à jour : 2022-02-17 par SI – GUIPRY-MESSAC